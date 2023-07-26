الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: لم أكن أتوقع هذا.. وسألتحق بكلية الطب

عمت الفرحة منزل الطالبة أسماء عبدالله عبدالله محمد، الطالبة بمعهد أبو زيادة الثانوي الأزهرى، والحاصلة على المركز الأول، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%.

أكدت أسماء عبدالله، أنها لم تتوقع حصولها على المركز الأول على الجمهورية، وكل ما كانت تتوقعه أن تكون من بين الأوائل، مشيرة إلى أنها اجتهدت طوال العام، وكانت تجمع بين الدروس الخصوصية والمذاكرة، مشيرة إلى أنها تأمل الالتحاق بكلية الطب، لتعالج مرضى قريتها، وتشارك في تقديم كافة الخدمات لهم، لأنهم يستحقون كل تقدير، ولتكون مثل شقيقها أحمد وإيمان الطالبان بكلية الصيدلة.

وأضافت عبدالله، أن الفضل لله، ثم لوالديها عبدالله محمد، مدرس اللغة العربية بمدرسة البحري الاعددية، و ووالدتها سوزان محمد الرجيلي، مدرسة اقتصاد منزلي، مؤكدة أنها تلقت اتصال هاتفي من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ هنأها على تفوقها واعدا بتكريمها،كما هنأها الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عقب إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، متمنياً لها مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشخ، على تهنئة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى والثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، في اتصال هاتفي مع الطلاب، موجها الشكر للطلاب وأسرهم، متمنياً لهم التوفيق.

وحصلت أسماء عبدالله عبدالله محمد، الطالبة بمعهد أبو زيادة الثانوي، على المركز الأول، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%ـ، وحبيبة السيد مصطفى حسين، وحصلت على المركز الأول مكرر، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%ـ، كما حصل الطالب بلال محمد السيد أحمد جمعه، على المركز الثاني" كفيف"، بمعهد أبو مندور الثانوي، وحصل على 581 درجة، بنسبة 80%.