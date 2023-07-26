والد الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين بالغربية: فرحتى بها لا توصف

أعرب والد الطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار الأولي على الثانوية الازهرية للمكفوفين بمجموع 93.33% عن سعادته بتفوق نجلته في الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن فرحته وسعادته بنجلته الكبري لا توصف، وأن الله كلل مجهودها بالنجاح ورسم السعادة على وجوههنا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تلقي اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قدمه له التهنئة بنجاح وتفوق نجلته وانها الأولي على مستوي الجمهورية للمكفوفين في الثانوية الأزهرية.

وأشار إلى أنه كان يتوقع تفوق نجلته فى الامتحانات، كونها مجتهدة منذ طفولتها وتكرس كل وقتها في سبيل تحصيل العلم والمذاكرة فقط، موضحًا أن نجلته ولدت بالإعاقة البصرية وأنه راضي بقضاء الله عز وجل، وكانت زوجته تتوجه بها للحضانة والكتاب للتعلم وحفظ القرآن الكريم.

وأضاف أن نجلته ختمت القرآن وحصلت على الإجازة في رواية حفص عن عاصم وهي في سن السادسة من عمرها، مبينا أنه الحقها بالأزهر الشريف لتعلم وحفظ علوم القرآن الكريم.

وتابع أن لزوجته فضل كبير مع نجلتهما فكانت ترافقها في كل الاوقات وتذهب بها للدروس وتذاكر لها وتراجع معها المواد المختلفة، وتساعدها على الحفظ كما انها كانت ترافقها للجنة للامتحان، موضحا أنه يترك الأمر لنجلته لتخطط مستقبلها وتلتحق بالكلية التي ترغب فيها.