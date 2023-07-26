ارتفاع عدد المصابين بحريق أحد مولات مرسى مطروح لـ30 والمحافظ يزور المصابين

مطروح – حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حادث حريق أحد المولات التجارية بشارع اسكندرية وسط مدينة مرس مطروح وأسفر عن إصابة 30 شخص وإحتراق عدد من المحلات التجارية.

وتوجه محافظ مطروح، لمستشفى مطروح العام، للإطمئنان على حالة المصابين ومتابعة جهود الإسراع فى علاجهم واسعافهم مع طمأنتهم،

وكان قد اندلع حريق بعد ظهر اليوم، بأحد المولات التجارية، بمدينة مرسى مطروح، وعلى الفور توجهت 6 سيارات الإسعاف و7 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدينة و9 سيارات مياه من سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومجلس المدينة للمشاركة و الاسراع فى جهود الإطفاء.

وتم نقل المصابين ومعظم اختناق بسبب الدخان، إلى مستشفى مطروح العام، لتلقيهم للاسعافات والعلاج، وتم تحويل حالة للعناية الحرجة و3 حالات بالعناية و18 حالة أخرى من بينهم 3 من رجال الحماية المدنية، وجارِ متابعة حالتهم، وخروج خروج 8 حالات تحسن، كما تجرى أعمال التبريد بموقع الحريق وحصر أعداد المحال والخسائر فى 13 باكية، 6 محلات.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام.

وكان قد اندلع حريق هائل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مول دبي بشارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، وامتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية، ووااجهة المركز التجاري، والتهمت النيران كميات كبيرة من البضائع وتسببت فى خسائر مادية كبيرة وجارِ حصر الخسائر والإصابات.

وتمكنت قوات الدفاع المدنى من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنطقة المجاورة، وتعاون الأهالي في إخلاء بعض المحال من البضائع والمساهمة في إخماد الحريق.

وانتقلت إلى مكان الحريق القيادات الأمنية والتنفيذية للإشراف على إخماد الحريق، إلى جانب انتشار قوات الشرطة والدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وجاري حصر الخسائر والأضراء، والوقوف على ظروف وملابسات وأسباب الحريق



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (2)



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (1)



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (11)



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (10)



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (9)



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (8)



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (7)



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (6)



محافظ مطروح يتابع حريق أحد المولات ويزور المصابين بالمستشفى (5)