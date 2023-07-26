إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة "أسوان العلم الأخضر"

أسوان- صلاح المسن

انطلقت بمحافظة أسوان، فعاليات المرحلة الرابعة لمبادرة المحافظ " أسوان العلم الأخضر" تحت شعار "تشجير – توعية – استدامة" فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئى والاهتمام بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتم عقد ندوة توعية بيئية بالقضايا البيئية المعاصرة، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقاعة عروس النيل، والمنفذة بمعرفة الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، وبمشاركة جهات ومؤسسات مجتمعية وإدارة مشروعك بالمحافظة، وأيضاً المكتب العربى للشباب والبيئة، والاتحاد النوعى للبيئة، فضلاً عن الجمعية المصرية المتكاملة بالمحافظة.

وشهدت الندوة الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وقد لاقت الندوة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، وهو الذى توازى مع تنظيم ورش عمل لتدوير المخلفات بمتحف النوبة، بمشاركة الجهات المعنية.

ومن جانبها، أشارت المهندسة أسماء محمود مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التنسيق المسبق بين كافة الجهات المعنية لإطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة "أسوان العلم الأخضر" لتحقيق الأهداف المرجوة منها، لافتة إلى أنه سيتم البدء فى تشجير منطقتى المحمودية وأطلس بالأشجار المثمرة وأشجار الظل لتفعيل إجراءات التخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخى، ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة.