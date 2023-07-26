لجنة حياة كريمة بأسوان تتفقد مشروعات المبادرة بالقرى المستهدفة

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التطوير الشامل للريف المصرى، و حياة كريمة ، الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الانتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه بناءاً على تعليمات المحافظ تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقريتى غرب أسوان وغرب سهيل والتى ستخدم 30 ألف من المواطنين والأهالى، وأشار إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب أسوان بنسبة 65% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، بالإضافة إلى تفقد محطات الرفع بغرب أسوان بإجمالى 5 محطات وبنسب تنفيذ تراوحت ما بين 45% إلى 60 %، وأيضاً تنفيذ خطوط الطرد والإنحدار بنسب تراوحت ما بين 56 % إلى 100 %.

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب سهيل بنسبة 45% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، بالإضافة إلى تفقد مشروع توصيل خطوط الطرد بنسبة 95% ، وأيضاً توصيل خطوط الانحدار بنسبة 35 %.

ولفت المهندس ناجح مصطفى، إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل عن كافة الملاحظات والمشكلات التى تم رصدها لعرضها على محافظ أسوان من أجل إعطاء التعليمات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.