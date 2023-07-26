لجنة حياة كريمة بأسوان تتفقد مشروعات المبادرة بالقرى المستهدفة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التطوير الشامل للريف المصرى، وحياة كريمة، الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.
وشدد محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الانتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد .
ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه بناءاً على تعليمات المحافظ تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقريتى غرب أسوان وغرب سهيل والتى ستخدم 30 ألف من المواطنين والأهالى، وأشار إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب أسوان بنسبة 65% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، بالإضافة إلى تفقد محطات الرفع بغرب أسوان بإجمالى 5 محطات وبنسب تنفيذ تراوحت ما بين 45% إلى 60 %، وأيضاً تنفيذ خطوط الطرد والإنحدار بنسب تراوحت ما بين 56 % إلى 100 %.
كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب سهيل بنسبة 45% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، بالإضافة إلى تفقد مشروع توصيل خطوط الطرد بنسبة 95% ، وأيضاً توصيل خطوط الانحدار بنسبة 35 %.
ولفت المهندس ناجح مصطفى، إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل عن كافة الملاحظات والمشكلات التى تم رصدها لعرضها على محافظ أسوان من أجل إعطاء التعليمات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.
من ناحية أخري، كان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد شركة المقاولون العرب من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تم وضع الحلول الجذرية لها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .
وضم وفد شركة المقاولون العرب كل من المهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة الشركة ، والمهندس سيد حسان مدير قطاعات الصعيد، والمهندس ياسر صادق مدير فرع أسوان ، وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وخلال اللقاء شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 22 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى ، موجهاً بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بمشروعات الخطة الإستثمارية للهيئة القومية والتى تقوم بتنفيذها أيضاً شركة المقاولون العرب، والمتمثلة فى حل مشكلة شبكات الإنحدار لمحطة الكرور ، ومشروع محطة الصرف الصحى بالشلال ، وكذا مشروع الحل العاجل بالعلاقى ، ومشروع خط مياه الشرب بأبو الريش ، ومحطة المعالجة بوادى كركر .
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