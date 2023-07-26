اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس وسيارة فى الصف

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:06 ص
إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس وسيارة فى الصف حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي أعلى طريق الزراعي فى منطقة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا  من الخدمات المعينة فى الصف بوجود مصادمة ومصابين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث .


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