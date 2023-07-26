إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ورفع حطام الحادث.