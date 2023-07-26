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إصابة 3 في حادث مرورى بالطريق الزراعى بنى سويف المنيا

الأربعاء، 26 يوليو 2023 06:07 م
إصابة 3 في حادث مرورى بالطريق الزراعى بنى سويف المنيا انقلاب - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك، بالطريق الزراعي بني سويف المنيا، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك بالطريق الزراعي الفشن المنيا، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، .
 
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من : بدرية خضر أحمد، 30 سنة، مقيمة الفشن، ومصابة اشتباه خلع بالكتف الأيسر، مع جرح قطعي بالرأس حوالي 15 سنة، و ياسين عيد حمدى، 6 شهور، مصاب كدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، ومحمد عصام علي، 13 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب جرح قطعي بالحاجب الأيمن وكدمات بانحاء مختلفة من الجسم إلى مستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.
 
 
 

 


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