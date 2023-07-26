إصابة 3 في حادث مرورى بالطريق الزراعى بنى سويف المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك بالطريق الزراعي الفشن المنيا، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من : بدرية خضر أحمد، 30 سنة، مقيمة الفشن، ومصابة اشتباه خلع بالكتف الأيسر، مع جرح قطعي بالرأس حوالي 15 سنة، و ياسين عيد حمدى، 6 شهور، مصاب كدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، ومحمد عصام علي، 13 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب جرح قطعي بالحاجب الأيمن وكدمات بانحاء مختلفة من الجسم إلى مستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.