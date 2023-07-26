اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:57 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الدوار بالبحيرة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:11 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الدوار بالبحيرة تصادم- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الأربعاء، إثر تصادم  سيارة ملاكى ودراجة نارية بمركز كفر الدوار ،حيث تلقت مديرية أمن البحيرة خطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
 
وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى  دائرة مركز كفر الدوار.  
 
 
 وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 
 
 

 


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