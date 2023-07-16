مصرع عاملين وإصابة 4 آخرين إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بكفر الدوار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد سقوط عمال فى بالوعة صرف صحي بقرية بردلة التابعة لذات المركز، مما نتج عنه وفاة عاملين وإصابة 4 آخرين

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محسن.م.م، 35 عاما، مقيم محافظة قنا، اضطراب بدرجة الوعى، عبد القادر.م.ع، 18 عاما، مقيم محافظة قنا، اضطراب بدرجة الوعى عبد الحكيم.أ.م، 18 عاما، مقيم محافظة قنا، كدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم.ر.ف، 27 عاما، مقيم محافظة قنا، كدمات متفرقة بالجسم،

بينما توفي كلا من:- عبد اللاه.م.ا، 27 عاما، عرفات.ر.ف، 25 عاما، مقيمان محافظة قنا، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها