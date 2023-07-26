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إصابة 12 شخص في حادث اصطدام أتوبيس بجمل على طريق الضبعة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:48 ص
إصابة 12 شخص في حادث اصطدام أتوبيس بجمل على طريق الضبعة حادث أتوبيس الضبعة
مطروح - حسن مشالي

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إصابة 12 شخص، مساء الثلاثاء، إثر حادث اصطدام أتوبيس بجمل قطع عليه الطريق على محور الضبعة، عند بداية الطريق من ناحية الطريق الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج.

وتابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين، بالتواصل المباشر مع ادارة مستشفى الضبعة المركزى، وغرفة طوارئ المستشفى.

ودخل المستشفى 12 مصابا، وتم استقبالهم في قسم الطوارئ، ونوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه واخرى تحتاج لتدخل جراحى، وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.

وصرح  وكيل وزارة الصحة بمطروح،  أن أقسام الطوارئ  بالمستشفى تتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، مع التأكيد على توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفى، وجاهزية الاقسام العناية المركزة لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ، فى حالة الحاجة للتدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارِ تقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ووضع المصابين اللذين يحتاجون عناية طبية تحت الملاحظة والعلاج، وتحرر المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية للتحقيق في ظروف وملابسات الخادث.            

 


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