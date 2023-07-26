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أكرم القصاص: سياسة مصر الخارجية تعتمد على التوازن والانفتاح والشراكة مع كافة الدول

الأربعاء، 26 يوليو 2023 09:37 م
أكرم القصاص: سياسة مصر الخارجية تعتمد على التوازن والانفتاح والشراكة مع كافة الدول أكرم القصاص
كتب أحمد عرفة

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أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية، موضحا أن سياسة مصر الخارجية تعتمد على التوازن والانفتاح والشراكة مع كافة الدول الإقليمية والدولية بشكل واسع.

وأضاف رئيس تحرير اليوم السابع، في تصريحات للقناة الأولى، أن مصر على مدى السنوات الماضية قادت لعقد قمة أفريقيا أوروبا، وأفريقيا اليابان، وأفريقيا والصين، وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر مهم للغاية من أجل طرح ملف التنمية فى أفريقيا.

ولفت أكرم القصاص إلى أن الدولة المصرية تولى القضايا الأفريقية اهتماما كبيرا، وخلال قمة المناخ مصر تحدثت بلسان أفريقيا بالحق في التنمية.

وأوضح رئيس تحرير اليوم السابع أن العلاقة المصرية الروسية قديمة وقوية للغاية في مختلف المجالات والقطاعات وهناك منطقة صناعية روسية، وفيما يتعلق بالتجاذبات السياسية فمصر لديها مواقف متوازنة، حيث لا تتدخل في الشئون الداخلية ولكن تسعى في الصراعات لمسارات سياسية وعلاقتها بروسيا وأوكرانيا متوازنة.

 

 

 


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