أبو الغيط يفتتح حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية

بيشوى رمزى

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك بكلمة أشاد بالجهود لتنظيم هذه البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات بالجامعات الحكومية المصرية لتمكينها من بناء قدرات الشباب الجامعيين في مجال ريادة الأعمال، ولتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتيح الفرصة لإطلاع منتسبي تلك المراكز على أفضل الخبرات العربية والدولية والمساهمة فى نشرها على نطاق واسع.

كما أشاد أبو الغيط بتعاون وزارة العليم العالي والبحث العلمي المصرية ورغبتها في الاستفادة من كافة المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير التعليم العالي بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وكذا بمساهمة البنك الأهلى المصرى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اللذين قدما دعماً قيماً وملموساً لإعداد البرنامج.

وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط اعتبر البرنامج إضافة مهمة إلى قائمة المشروعات التى أطلقتها القيادة السياسية المصرية لتطوير ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

وأشار أبو الغيط إلى تزايد الاهتمام بشكل لافت بموضوع ريادة الأعمال خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وما تلاها من انعكاسات خطيرة على أوضاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل رافدا أساسيا من روافد الاقتصادات الوطنية، ومصدر رزق لفئات واسعة من المجتمع، مؤكدا أن ثقل مواهب الطلاب الجامعيين فى هذا المجال مرتبط بشكل وثيق بكفاءة الجامعات وجودة تعليمها ومدى اقتراب التدريب الذى تقدمه من أرض الواقع وكذا من متطلبات سوق العمل.

كما نقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام تأكيده على الأهمية التى توليها جامعة الدول العربية لملف ريادة الأعمال، مشيرا إلى بعض الجهود التى تبذلها في هذا الشأن.

واختتم الأمين العام كلمته بتطلعه إلى تعميم هذه التجربة التي يثق في نجاحها إلى باقي الدول العربية.