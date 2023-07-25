16 قتيلا جراء انهيار مبنى في الكاميرون

أحمد علوى

خلف انهيار مبنى سكني في دوالا عاصمة الكاميرون الاقتصادية، ما لا يقل عن 16 قتيلا و5 جرحى، وفق حصيلة أولية أعلنها مسؤول في الحماية المدنية.

وانهار مبنى من 4 طوابق في شمال دوالا على مبنى سكني آخر من طابق واحد قرابة الساعة الواحدة ليل السبت الأحد، حسب ما صرح مسؤول كبير في الحماية المدنية.

وقال حاكم منطقة ليتورال في الكاميرون سامويل ديودونيه إيفاها ديبوا: "الوضع تحت السيطرة وتعمل فرق الإغاثة على إخراج كل الأشخاص من تحت الأنقاض".

من جانبه، أعلن مستشفى لاكوينتيني في دوالا في بيان أنه عالج "13 حالة جراء هذه المأساة"، وسجل وفاة فتاتين "الأولى تبلغ ثلاث سنوات والثانية شابة في التاسعة عشرة".

كذلك، استقبل المستشفى 3 أطفال تتم رعايتهم في قسم طوارئ الأطفال، ومراهقتين وشابة، 28 عاما، وخمسة رجال.

وفي عام 2016، أدى انهيار مبنى سكني إلى مقتل 5 أشخاص في دوالا، وأثارت السلطات بعدها ملف مخالفة معايير البناء، وفي يونيو من العام نفسه، حددت السلطات 500 مبنى "مهدد بالانهيار".