وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة الوظائف الإشرافية 2023 لـ 3 إدارات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2020 لإدارات مطوبس ،ودسوق ،وبيلا ،بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، موجهاً بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

يذكر أن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تفقد لجنة مدرسة هدى شعراوي تعليم أساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لمتابعة أداء طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الدور الثاني، لمادتي الهندسة والحاسب الآلي ، كما تابع الامتحانات من غرفة العمليات ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.



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