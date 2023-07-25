وزير النقل التونسي: درجات الحرارة أثرت سلبا على انتظام رحلات المترو

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قال وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، إن رحلات المترو شهدت بعض الاضطرابات نتيجة التأثر بموجة الحر ودرجات الحرارة القياسية التي تشهدها تونس، والتي انعكست سلبا على أداء العربات التي تقادمت.

وأضاف المجيدي – في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية - أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على التجهيزات والأنظمة الإلكترونية وعلى طريقة سير المترو بإبطائها أو توقفها.

وحذر الوزير من التأثير السلبي للاعتداءات على العربات والحافلات وغيرها من وسائل النقل العمومي، وذلك بتعمد إتلاف التجهيزات داخل عربات المترو وفتح أبوابها أثناء السير والذي تسبب في عديد الحوادث كما كبد الشركة كلفة باهظة في الصيانة والإصلاح ودعا العملاء إلى ضرورة التصدي لهذه الاعتداءات وتوعية الشباب بتأثيرها السلبي وخطورتها على سلامة الركاب الجسدية، ودعم مجهودات المجموعة الوطنية في التوعية بخطورة العديد من الممارسات وتداعياتها.