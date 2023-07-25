هل الطقس الحار يجعل نسبة السكر في الدم منخفضة؟

كتبت فاطمة خليل

ما الذي يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم؟ يمكن أن يؤدي تناول الأنسولين إلى انخفاض مستويات السكر في الدم. عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، قد تواجه صعوبة في الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن نطاق صحي ولكن هل يؤدي الطقس الحار في الواقع إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ، هذا ما نتعرف على اجابته في السطور التالية، بحسب موقع diabetes strongيمكن أن يؤدي تناول الأنسولين إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

إذا حدث هذا ، فقد يعني ذلك أنك قد تناولت الكثير من الأنسولين مقابل الطعام الذي تناولته ، أو لا يزال لديك أنسولين نشط في نظامك قبل ممارسة الرياضة.

يمكن أن يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم أيضًا إذا نسيت تناول الطعام أو إذا كنت تعاني من تغيرات هرمونية قد تجعل جسمك أكثر حساسية للأنسولين وعرضة لانخفاض مستويات السكر في الدم.عندما يأخذ مرضى السكري الأنسولين ، فإن ذلك يمثل عملية موازنة مستمرة لتحديد كمية الأنسولين التي يحتاجون إليها في الأنشطة التي يقومون بها والطعام الذي يتناولونه.

تعتبر المعاناة من انخفاض مستويات السكر في الدم أمرًا شائعًا إذا كنت مصابًا بداء السكري. إنه جزء من الحياة اليومية.

يعاني الشخص العادي المصاب بالسكري من النوع الأول من نوبتين من انخفاض السكر في الدم أسبوعيًا.

إذا كنت لا تتناول الأنسولين بشكل خارجي لإدارة مرض السكري ، فقد تظل تعاني من انخفاض مستويات السكر في الدم من فترات الصيام وتناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات وممارسة الرياضة بشكل مكثف وتغيرات هرمونية منتظمة.

ومع ذلك ، فأنت لست عرضة لانخفاض مستويات السكر في الدم ، وعندما تعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم ، فمن غير المرجح أن تكون شديدة.

ما هي أعراض انخفاض سكر الدم؟

من الضروري معرفة علامات وأعراض انخفاض مستويات السكر في الدم. وتشمل

دوخة

تعب

ارتباك

التعرق

سرعة دقات القلب

العصبية

جوع

صعوبة في التركيز

التهيج

تشمل أعراض الانخفاض الحاد في نسبة السكر في الدم ما يلي:

كلام غير واضح

تفكير مرتبك

فقدان الوعي

النوبات

غيبوبة

استخدم الجلوكاجون للمساعدة في منع الغيبوبة والموت تعتبر هذه حالة طبية طارئة تحتاج إلى عناية فورية ومساعدة طبية متخصصة.

هل حرارة الصيف تجعل نسبة السكر في الدم تنخفض؟

قد يبدو أن الحرارة والرطوبة تتسبب في تحطم سكر الدم ، ولكن هذا لن يكون ممكنًا إلا إذا كان لديك أنسولين نشط في نظامك.

ومع ذلك ، يمكن أن تتسبب الحرارة في تمدد الأوعية الدموية.

هذا يزيد من امتصاص الأنسولين ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم ، وفي بعض الحالات ، انخفاض نسبة السكر في الدم.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بانخفاض مستويات السكر في الدم إذا كنت بالخارج في الحرارة والرطوبة مع الأنسولين النشط على متن الطائرة.

يمكن أن يحدث هذا أيضًا عند دخول حوض الاستحمام الساخن أو الساونا أو الاستحمام بالماء الساخن أو عندما ترتفع درجة حرارة جسمك من ممارسة الرياضة. منع انخفاض سكر الدم في الحرارة هناك عدة طرق رئيسية للمساعدة في منع حدوث نوبات انخفاض السكر في الدم في الحرارة.

قد لا تتمكن من منع انخفاض جميع مستويات السكر في الدم ، ولكن اتباع الاستراتيجيات التالية قد يساعدك:

من الأفضل الابتعاد عن الحرارة والرطوبة خلال الأوقات الحارة من اليوم

عندما تكون في ماء ساخن ، مثل حوض استحمام ساخن أو دش ، تأكد من عدم وجود الكثير من الأنسولين في نظامك

تناول وجبة خفيفة إضافية قبل الخروج من المنزل ، ويفضل تناول وجبة تحتوي على الدهون والبروتين للمساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم

اشرب الكثير من الماء حتى لا تصاب بالجفاف

تحقق دائمًا من كمية الأنسولين التي تحقنها مرتين قبل تناولها

عد الكربوهيدرات حتى يكون لديك إحساس أفضل بكيفية تأثير وجباتك الخفيفة ووجباتك على مستويات السكر في الدم

قم بارتداء جهاز مراقبة مستمر للجلوكوز يمكنه تتبع مستويات السكر في الدم عن كثب ويمكنك علاج انخفاض نسبة السكر في الدم قبل أن يصبح خطيرًا

احتفظ بوجبة خفيفة إضافية في مكان قريب لعلاج أي انخفاض طارئ في مستويات السكر في الدم وحمل الجلوكاجون أينما ذهبت.