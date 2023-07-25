نتيجة الثانوية العامة 2023.. ترتيب الأوائل بكل شعبة والمدارس الرسمية بالمقدمة

كتب - محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اختيار قائمة اوائل نتيجة الثانوية العامة 2023، يشمل كل شعبة علمى علوم ورياضة وأدبى وطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين، ويتم الترتيب وفق الأعلى فى مجموع الدرجات.

فيما قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن المدارس الرسمية فى مقدمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، كما أن القائمة تضم أيضا طلبة من مدارس خاصة، موضحة أنه سيتم ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الجاري، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة، مضيفة أن كل كنترول يرسل قائمة أوائل إلى مركز التصحيح المركزى لاختيار قائمة الأوائل.

ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس