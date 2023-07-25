اليوم السابع
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مصرع طفلين إثر حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:23 ص
مصرع طفلين إثر حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور ارشيفية - حريق
عبد الرحمن سيد

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لقى طفلان مصرعهما بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور  ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلان وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.
 
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

بولاق الدكرور



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