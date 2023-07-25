محافظا بورسعيد وشمال سيناء يشهدان حفل تخرج 25 ممرضة

بورسعيد محمد فرج

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حفل تخريج 25 ممرضة من محافظة شمال سيناء، تم تدريبهن من قبل وزارة الصحة والسكان، ليصبحن مولدات معتمدات، من قبل وزارة الصحة وبدعم من اليونيسيف والحكومة اليابانية.

وبدأت الاحتفالية، بٱيات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني، عقبها كلمة ممثل اليونيسيف، وكلمة سفير دولة اليابان لدى مصر، وكلمة محافظ شمال سيناء، فضلا عن عرض فيلم تسجيلي عن تدريب المولدات، كما تم توزيع شهادات التخرج، وحقائب العمل على الخريجات.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها أطقم التمريض في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى ، مثنيا على العمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى ، كما أشاد محافظ بورسعيد بمستوى تدريب الممرضات، والذي يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية للارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الطبي لتحقيق طفرة حقيقية في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، كما أثني المحافظ على التعاون المثمر بين محافظة شمال سيناء، واليونيسيف، و سفارة اليابان.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن ما شهدته محافظة بورسعيد من طفرة حقيقية في القطاع الصحي وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم في تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى، تتماشى مع المنظومة الطبية المتطورة خاصة بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه ، قدم محافظ شمال سيناء التهنئة للممرضات بمناسبة التخرج ، معربا عن فخره بالمستوى التدريبي المشرف للممرضات، و الذي يساهم في تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما أكد على أهمية تبادل الخبرات مع محافظة بورسعيد، في مجال تدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى ، في ظل ما تشهده من تطور غير مسبوق في قطاع الصحة، كما توجه بالشكر لليونيسيف، و سفارة اليابان على التعاون المثمر، متطلعا لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.