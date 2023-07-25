محافظ المنوفية يبحث عددا من الطلبات والشكاوى خلال لقاء المواطنين اليومى

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة عدد من الطلبات تنوعت بين طلب مواطن بناحية قرية الأخماس مركز السادات يلتمس الموافقة على إلحاق نجله من ذوى الهمم بالتعليم الثانوى العام، وذلك مراعاة لظروفه الصحية والحركية الخاصة، وطلب مواطن يلتمس انتدابه من مديرية التربية والتعليم إلى مصلحة الخزانة العامة والعرض عليه لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروف نجلته الصحية الصعبة.

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن يعانى نجله من ظروف صحية صعبة ويحتاج إلى تركيب سماعة عظمية، موجها بالتواصل مع أحد رجال الأعمال للمساهمة فى علاج الحالة مشيدا بدور المشاركة المجتمعية التى تعمل علي غرس قيمة العطاء والانتماء.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.