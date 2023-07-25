محافظ أسوان: دعم مستشفى حورس بـ139 طبيبا ضمن التأمين الصحى الشامل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم دعم مستشفى حورس العام بمدينة إدفو، بـ139 طبيباً فى جميع الأقسام والتخصصات الطبية، بجانب 558 من أطقم التمريض، فى إطار التشغيل التجريبى للمستشفى استعداداً لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام الحالى.

وأشاد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأكثر من نصف مليون مواطن داخل أحد أهم الصروح الطبية، وهو مستشفى حورس العام بإدفو، والذى تم بدء التشغيل التجريبى لها منذ 4 أشهر لتساهم فى رفع المعاناة عن أهالى قرى ومدن أكبر مركز على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم التعامل مع حوالى 50 ألف متردد، وإجراء أكثر من 850 عملية كبيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى التدخل الطبى لحوالى 14 ألف و 600 مريض، بالعيادات الخارجية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الانتظار من خلال التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف التوسع فى تقديم الخدمات الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



















