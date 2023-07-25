مجلس جامعة كفر الشيخ يعتمد نتائج البكالوريوس والليسانس لطلاب الفرق النهائية

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بمكتب رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة.

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتى وافق فيها المجلس على اعتماد نتائج امتحانات البكالوريوس والليسانس لطلاب الفرق النهائية لكليات الجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على التعيين فى وظيفة أستاذ لعدد 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والطب البيطري، والتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية الرياضية والتمريض، والتعيين فى وظيفة مدرس ل 4 من الهيئة المعاونة بكليات الصيدلة والتجارة والطب البيطري.

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراه لعدد 7 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والآداب والتجارة، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 34 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والتجارة والصيدلة والتربية الرياضية وعلوم الثروة السمكية والمصايد والاداب، ووافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لباحث بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 7 من الباحثين بكلية التجارة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، موجهاً بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.