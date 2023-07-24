جامعة كفر الشيخ تحصد المراكز الأولى وتتألق فى المهرجان الأول لجامعات الدلتا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الأول، وعلى الميدالية الذهبية فى لعبة تنس ارضى بنات، شطرنج بنات، والمركز الثانى ميدالية فضية فى لعبة تنس طاولة بنين، باسكت بنات، والمركز الثالث ميدالية برونزية فى لعبة تنس طاولة بنات، كاراتيه كاتا بنين، ضمن فعاليات المهرجان الرياضى الأول لجامعات الدلتا والذى أقيم بجامعة بنها خلال الفترة من 23-25 يوليو الجارى.

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب الفائزين على المشاركة المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع فى مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، على اهتمام الجامعة بالرياضة فى اطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتقديم كافة سبل الدعم لطلاب الجامعات لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يساعد فى اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب لإعداد جيلًا من الشباب واعيًا مستنيرًا يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلبه الفائزين على حصدهم مراكز متعددة بالمهرجان، مؤكدًا أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابى فى إعداد وتدريب الطلاب وتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان الرياضى الأول لجامعات الدلتا يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم، ويشارك فيه 8 جامعات وهم “كفر الشيخ، بنها، دمياط، بنها الأهلية، المنصورة الجديدة، السادات، المنوفية، الدلتا".

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدى، العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ورافق الفريق الدكتور اشجان الحمضى، ومحمد شرف، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وياسر لطفى البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي.