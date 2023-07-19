هيئة الدواء تكشف أسباب سقوط الشعر وخبير يوضح حقيقة الصلع الوراثى بين السيدات

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب تساقط الشعر بسبب تناول بعض الأدوية وقالت هناك بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم، وأدوية النقرس، والجرعات العالية من فيتامين ( أ)ً تسبب تساقط الشعر، وتشمل الأدوية التي تحتوي على المواد السامة التي تؤثر على الخلايا مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

ومن جانبة أكد الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا أن النظام الغذائي يؤثر على عملية على تساقط الشعر وقال إن التنحيف الشديد وفقدان الوزن السريع، والأنظمة الغذائية التقييدية، قد تسبب تساقط الشعر؛ لذلك ننصح بضرورة الحفاظ على نظام صحي ومتكامل مؤكدا أن بصياة السعر لا يمكن أن يصل اليها الغذاء الا من خلال الدم وهنا نؤكد أن غداء الشعرة فقط يتم عن طريق الدم وليس الكريمات او غيرها .

وأوضح الفكهانى العديد من المظاهر التى تشير إلي الشعر خاصة تساقط الشعر المرضى وقال إن تساقط الشعر يوميًا، سواء على الفرشاة، أو على الأرض، أو أثناء الاستحمام، بمعدل تساقط أكثر من ١٢٥ شعرة يوميًا، وفي صورة كتل سببا هاما وكذلك رؤية بقع ملحوظة من الشعر الرقيق أو المفقود (بقع صلعاء)، خاصة في ذلك الجزء العلوي من الرأس بالاضافة إلي رؤية جلد فروة الرأس، أو انخفاض كثافة الشعر وحجمه كلها علامات تشير لتساقط الشعر المرضى .

وقال : بشكل عام وطبيعي، يتساقط الشعر يوميًا ما بين ٥٠ و١٠٠ شعرة دون أن نشعر، ويعتبر تساقط الشعر جزءًا من التوازن الطبيعي؛ حيث ينمو بعض الشعر بدلًا من المتساقط مشيرا إلي أن عمليات صبغ الشعر تسبب تليف في فروة الرأس ناتج عن التهابات وهو ما يسبب تساقط في الفروة ويحتاج لتدخل علاجى سريع وتابع لا يوجد ما يسمى بالصلع الوراثي في السيدات ولكن موجود في الرجال .

وتابع الفكهانى : بعد سن اليأس وانقطاع الدورة ياساقط الشهر في السيدات في المنطقة العليا للشعر مضيفا أنه مع التعرض للضغط النفسى والجسدى وعمليات الحمل والولادة يحدث تساقط للشعر، لكن سرعان ما ينتهى خلال 3 شهور، لافتا إلي أنه يوجد ما يسمى بالشعر الهرم والمفترض لا يتعدى نسبته الـ15% .