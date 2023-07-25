فعاليات اليوم الثانى من اختبارات "كابيتانو مصر" بالمدينة الرياضية فى بورسعيد

بورسعيد -محمد عزام

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من اختبارات المرحلة الثانية من " كابيتانو مصر " بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة محافظات (دمياط - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد)، والتي أقيمت علي مدار يومي 24، 25 يوليو الجاري، تحت إشراف أساطير ونجوم الكرة المصرية وخبراء لعبة كرة القدم.

تقام الاختبارات تحت إشراف وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والادارة العامة للرياضة وشباب البرلمان والتطوع و yly، وبالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشاد عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوجه الحضاري الذي أصبحت عليه محافظة بورسعيد خلال السنوات القليلة الماضية ، والدور الذي تلعبه الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذي جعل محافظة بورسعيد تستقبل كافة البطولات والمحافل المحلية والدولية.

كما أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد أن التكامل والتناغم بين الوزير والمحافظ يلعب دورا رئيسيا في إنجاح الأحداث الرياضية ويسهم في أحداث نهضة في مجال المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

حضر فعاليات الاختبارات عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية، خالد النحلة، وكيل المديرية، وعاطف مبارك، مدير مكتب المتابعة، وعماد مختار، مدير الإدارة العامة للرياضة ولفيف من العاملين بالمديرية.

جاء ذلك في ضوء الدعم اللامحدود الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للأبطال الرياضيين وتبني المواهب الرياضية، وخلق جيل جديد من الموهوبين الرياضيين، قادر على اعتلاء منصات التتويج في كافة البطولات.

كان تم الإعلان عن فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التقدم لاختبارات كابيتانو مصر عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة في 30 يونيو الماضي.