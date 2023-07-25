اليوم السابع
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الصحة: حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات متكاملة للأسرة المصرية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:49 م
الصحة: حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات متكاملة للأسرة المصرية حملة 100 يوم صحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات متكاملة للاسرة المصرية وطالبت الموطنين بالنزول للكشف والاطمئنان.
 
كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد أعلن تقديم 449 ألفا و365 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 24 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 52 ألفا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
 
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
 
حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

 


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100 يوم صحة

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