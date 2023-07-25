غلق شارع 9 لإحلال شبكة الصرف الصحي بالمعادى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة من رئاسة حي المعادي تحت إشراف اللواء طارق بحيرى، رئيس حى المعادي، أعمال غلق شارع 9 بداية من شارع 81 وحتى شارع 83 لبدء مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي.

ويتم حاليا وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة المواطنين وتيسيير حركات المركبات من خلال التحويلات المرورية لحين انتهاء الأعمال، وتأتي التحويلات للقادم من شارع 9 ليسلك شارع 81 ثم يمينا شارع القنال ثم يمينا شارع 83 وصولا لشارع 9 مع غلق كلي للطريق ( شارع 9) بداية من تقاطعه مع شارع 81 وحتى تقاطع مع شارع 83 مع تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة.

وتأتي الأعمال لرفع كفاءة الصرف بالمنطقة من خلال العمل بجدول زمني وفي ضوء التنسيق المستمر مع شركة الصرف الصحي ليتم اعاده الشئ لاصله بعد الإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خط الصرف بشارع 9.

يأتى ذلك في ضوء أعمال التطوير الجارية والمتابعة المستمرة للجهود المبذولة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة ومعرفة كافة مستجدات الأعمال والمشروعات ومتابعتها أولا بأول تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.