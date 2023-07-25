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ضياء رشوان يعلن تفاصيل جدول جلسات الحوار الوطنى للأسبوع المقبل

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:32 م
ضياء رشوان يعلن تفاصيل جدول جلسات الحوار الوطنى للأسبوع المقبل ضياء رشوان
الأمير نصرى

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قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيشهد من بداية من الأسبوع المقبل، أسبوعين للجلسات العامة، وأسبوع للجان التوصيات والمقترحات.
 
وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسات العامة الأسبوع المقبل ستبدأ يوم 30 يوليو، وتناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديات العمل النقابي العمالي، وهناك جلستان للإدارة المحلية، بداية من ميزانياتها وحتى وضع العاصمة الإدارية.
 
وتابع أن يوم 1 أغسطس سيكون للمحور الاقتصادي، سيشهد جلستين، الأولى لمناقشة الدين العام، والثانية لمناقشة العدالة الاجتماعية، وتحديدا تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره فرضا دستوريا، وتطبيقه من وجهة نظر اجتماعية.
 
وأوضح أن يوم 3 أغسطس سيشهد اجتماع لجنة الثقافة لمناقشة الصناعات الثقافية، وتخصص مناقشة كل قطاع على حدة، من المسرح والسينما والنشر، ثم تناقش لجنة الأسرة مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره.

ضياء رشوان

المنسق العام للحوار الوطني

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