صحة الدقهلية: 1128 سيدة عدد المستفيدات بالقافلة السكانية فى شربين

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إجمالى المنتفعات بالقافلة السكانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية " ايامنا احلى " بإدارة شربين بلغ نحو 1128 سيدة، فيما وصل عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة إلى 1092 مستفيدة.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، أن القافلة الخدمية استمرت على مدار 3 أيام، وشارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل - كشف الأطفال) لافتة إلى أنه تم توقيع الكشف على 740 طفلاً.

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن القافلة قدمت خدماتها تحت إشراف فريق الوزراة وفى مقدمتهم الدكتورة أمل الحلفاوى والأستاذ محمد ضيف و تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزراة الصحة، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق النائية المحرومة من الخدمة والقرى الفقيرة التابعة لمبادرة الرئيس "حياة كريمة".