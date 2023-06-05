صحة الأقصر تبدأ حملة "أيامنا أحلى" بندوة توعوية للسيدات فى مدينة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، انطلاق فعاليات اليوم الأول لحملة "أيامنا أحلى" والتى تستمر حتى يوم 8 يونيو الجارى، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، حيث تم بدء الحملة داخل إدارة القرنة الصحية بعمل لقاءات توعوية للسيدات.

ومن جانبه يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم خلال الحملة عمل لقاءات توعوية للسيدات عن الوسائل طويلة المفعول، وأهمية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية، ومفهوم تنظيم الأسرة ومردودة على صحة الأم والطفل، حيث وتم الرد على استفسارات الحضور وتوزيع هدايا وفلايرات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور حسام عباس رئيس القطاع، والدكتورة هناء الخولى مدير وحدة الإعلام، وبإشراف ومتابعة الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة، ومرفت فايز مسؤول إعلام المديرية.

كما نفذت المديرية فعاليات اليوم الأول من حملة "حقك تنظمى" من مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، داخل قرية العضايمة وتقديم أدوات إعلامية عن المشورة قبل استخدام الوسيلة، وأهمية وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، وميرفت فايز مسئولة الإعلام بالمديرية، والدكتورة ياسمين السيد صادق مدير تنظيم الأسرة بالإدارة، وآيات محمد مسؤولة الإعلام بالإدارة، حيث تم تنظيم تلك الحملة داخل ديوان آل زكريا ووحدة العضايمة.

فيما أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن إطلاق مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية اليوم الإثنين، وذلك للكشف وتقديم العلاج المجاني للأهالي في وحدة الشيخ عامر الصحية بمدينة القرنة غرب المحافظة، وذلك إستمراراً لسلسلة القوافل الطبية المجانية حول قرى ونجوع المحافظة، حيث جهزت مديرية الصحة كافة الأمور لإطلاق قافلة طبية على مدار اليوم الاثنين 5 يونيو وتستمر لغداً الثلاثاء 6 يونيو الجارى، وذلك لتقديم الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – باطنة – رمد – جراحة – عظام - خدمات الأشعة والتحاليل – صيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي)، داخل إدارة القرنة الصحية بالبر الغربي وفى وحدة الشيخ عامر الصحية.