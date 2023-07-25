اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:31 م
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"صحة الدقهلية" تفحص 3693 مواطنًا ضمن حملة "قلبك أمانة"

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:18 م
"صحة الدقهلية" تفحص 3693 مواطنًا ضمن حملة "قلبك أمانة" قافلة طبية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم فحص نحو 3693 مواطناً حتي الآن ضمن حملة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب والتى تأتي تزامناً مع فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

 
وكشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه تم تفعيل المبادرة فى 48 منشأة صحية كمرحلة أولي لتقييم الأمراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية.
 
وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت منتصف مايو عن عن وصول 48 جهاز لقياس السكر إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب، فضلاً عن المستلزمات الطبية اللازمة، وذلكً للبدء فى تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة" تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".
 
جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببدء تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.
 
قافلة طبية (1)
 

قافلة طبية (2)
 

قافلة طبية (3)
 

قافلة طبية (4)
 

 


الدقهليه

صحة الدقهليه

الكشف المبكر لمرضي القلب

قلبك أمانة



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