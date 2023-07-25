اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوريا تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:07 م
سوريا تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها بشار الأسد
أ ش أ

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طالبت سوريا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها وإلزامه بالقوانين الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله إنه في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شنت القوات الإسرائيلية عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية.

وأكد المصدر أن هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات واعتداء خطير على الشرعية الدولية ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

 


سوريا

المجتمع الدولي

الاحتلال الإسرائيلي

اسرائيل



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