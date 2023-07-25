اليوم السابع
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سفير كوريا الجنوبية يزور بنى سويف.. ويؤكد: نحرص على مزيد من التعاون مع مصر

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:33 ص
سفير كوريا الجنوبية يزور بنى سويف.. ويؤكد: نحرص على مزيد من التعاون مع مصر محافظ بنى سويف والسفير الكورى
بنى سويف - هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، السفير الكوري "كيم يونج هيون" على رأس وفد من سفارة دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن، تفقد الجامعة التكنولوجية شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وزيارة مصنع شركة سامسونج العالمية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية.
 
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير الكورى، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين "مصر وكوريا الجنوبية"، والتي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على شعبي البلدين، لاسيما في ظل الفترة الحالية وما تشهده تقدما وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين التى تربطهما علاقات نوعية في مختلف المجالات.
 
ومن جانبه أعرب السفير عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقة بين الدولتين تشهد تنوعا، حيث تمتد إلى العديد من المجالات في مقدمتها الاستثمار، منوها إلى أن محافظة بني سويف بها حاليا مصنع شركة سامسونج العالمية، والجامعة التكنولوجية التي هي من أهم ثمار التعاون النوعي بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على مزيد هذا التعاون الذي يعود على الشعبين بالإيجاب.
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

محافظ بنى سويف والسفير الكورى
محافظ بنى سويف والسفير الكورى

لقاء السفير الكورى ومحافظ بنى سويف
لقاء السفير الكورى ومحافظ بنى سويف

 


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