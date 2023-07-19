وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية توطين صناعة قطارات المترو

كتب سيد الخلفاوى

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، كيم يونج هيون السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق والسفن التجارية، وتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.

كما أعرب سفير كوريا الجنوبية عن عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية وعن سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة مشيدا بالعاصمة الادارية الجديدة وبالمهندسين المصريين، وبما يتحقق من نهضة وإنجازات في كافة المجالات في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري، مؤكدا على اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات ومنها قطاع النقل.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة منها مشروعات السكة الحديد مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم ومشروع تحديث نظم الاشارات والاتصالات واعمال هندسة السكة على خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم و كذلك التعاون المشترك في مجال مترو الانفاق مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق في مصر من خلال تصنيع 40 قطار مترو (320 عربة) بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم الكورية وشركة نيرك ووزارة النقل في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

وأكد وزير النقل على اهمية هذا المشروع خاصة وان الوزارة لن تتعاقد مستقبلا على اسيتراد اي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من الانواع المختلفة من الوحدات المتحركة حيث تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ومنها هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تم متابعة المشروعات المشتركة في مجال النقل البحري مثل متابعة آخر المستجدات الخاصة ببناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K, وفقا للعقد الموقع بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun وكذلك التعاون المستقبلي مع الجانب الكوري الجنوبي لتوريد عدد 2 سفينة تجارية اخرى للمساهمة في اعمال تصدير الحاصلات والخضراوات المصرية للخارج وذلك ضمن الخطة الشاملة للحكومة المصرية لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية للخارج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.