زيادة الوزن أثناء الحمل تؤثر على صحة الأم والطفل

كتبت إيناس البنا

أظهرت دراسة أجرتها جامعة روتجرز بولاية نيوجرسى الأمريكية أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة كبالغين مقارنة بالأطفال الذين يولدون لأمهات نحيفات الوزن، وأوضحت الدراسة أن زيادة الوزن أثناء الحمل يمكن أن تسبب عملقة الجنين (طفل يولد أكبر بكثير من المتوسط).

وتتعرض الأمهات البدينات أيضًا لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل وسكر الحمل والولادة الطويلة والحاجة إلى ولادة قيصرية والولادة قبل الموعد المحدد واحتباس الوزن بعد الولادة والجلطات الدموية فى فترة ما بعد الولادة، وفقا لدراسة نُشرت فى مجلةJAMA Network Open .

وأضافت الدراسة أنه من الطبيعى أن تشعر الأم بالجوع طوال الوقت أثناء الحمل، فزيادة الشهية أثناء الحمل مرتبطة بالتقلبات فى الهرمونات ونمو الطفل، وتميل العديد من الأمهات الحوامل إلى الإفراط فى تناول الطعام، ما يؤدى إلى زيادة الوزن أثناء الحمل.

وتضيف الدراسة: إذا كنتى تتبع القول المأثور القديم القائل بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل لشخصين، فأنت لا تعرض صحتك للخطر فحسب بل طفلك أيضًا، يمكن أن يؤدى "تناول الطعام لشخصين" أثناء الحمل إلى زيادة الوزن بشكل غير صحى، ما قد يؤدى إلى عواقب صحية خطيرة للأم والطفل، ترتبط الزيادة المفرطة فى وزن الحمل بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفات أخرى.

أفضل طريقة للتحكم في زيادة الوزن أثناء الحمل

خلص تحليل جديد لما يقرب من 100 دراسة إلى أن نظام صحى متوازن وأكل خفيف كان أكثر فعالية في السيطرة على زيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل للقضاء على زيادة الوزن أثناء الحمل ،وهذا يعني أن المرأة الحامل يمكن أن تحقق زيادة صحية في الوزن بدعم من اختصاصي التغذية المدربين، لذلك، إذا كنت حاملاً وترغبين في تجنب زيادة الوزن المفرطة ، لا تأخذى النصيحة إلا من المهنيين الصحيين مثل اختصاصي التغذية.

من المحتمل أن تواجهي المزيد من آلام الجوع خلال الفصل الثاني من الحمل

قد تبدئين في ملاحظة زيادة الشهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لكنها عادة ما تبلغ ذروتها خلال الثلث الثاني من الحمل، قد يهدأ الجوع بمجرد وصولك إلى الثلث الثالث من الحمل.

نصائح لتجنب الإفراط فى تناول الطعام أثناء الحمل

فيما يلي بعض الطرق لتهدئة شهيتك والشعور بالشبع دون الإفراط في تناول الطعام حتى تتمكن من الحفاظ على زيادة الوزن الصحي أثناء الحمل:

• الحفاظ على رطوبة الجسم.

• مراقبة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

• الحفاظ على نظام غذائي صحي.

• تناول وجبات خفيفة من الخيارات الصحية.

• تناولي الطعام بشكل أبطأ.

• قسّمي الوجبات إلى أجزاء أصغر.