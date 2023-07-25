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رفع كفاءة ورصف 6 طرق بمدينة ملوى جنوب المنيا

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 01:28 م
رفع كفاءة ورصف 6 طرق بمدينة ملوى جنوب المنيا جانب من رصف الطرق
المنيا ـ حسن عبد الغفار

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انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، من أعمال رصف 6 طرق وشوارع رئيسية وفرعية هامة بالمدينة، حيث تم رصف شوارع (جنينة المغاربة بطول 280م، أولاد الشيخ بطول 465م بحى جنوب المدينة، تونى بك بطول 270م، عمر بن الخطاب المتفرع من ش تونى بك بطول 160م، المأمون البحرى بطول 120م بحى شمال، المساكن بحي شرق بطول 170 م).
 
من جانبه، أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن بعض هذه الشوارع لم يتم رصفها منذ فترة وأن عملية الرصف جاءت استجابة لمطالب الأهالى، وفي إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، والحد من وقوع الحوادث، واستعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة.
 

مديرية الطرق

رصف طرق

وزارة النقل

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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