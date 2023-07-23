اليوم السابع
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تحرير 58 محضر إشغال فى مركز ملوى بالمنيا

الأحد، 23 يوليو 2023 01:05 م
تحرير 58 محضر إشغال فى مركز ملوى بالمنيا جانب من حملات الإزالة
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى فى المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة وأسفرت عن تحرير 58 محضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.
 
جانب من حملات الإزالة (1)
جانب من حملات الإزالة (1)

جانب من حملات الإزالة (2)
جانب من حملات الإزالة (2)

 


وحدات محلية

حملات رقابية

ازالة اشغالات

اخبار المنيا

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