رئيس "سوهاج الأزهرية" يجتمع برؤساء مراكز التصحيح بالشهادة الثانوية

سوهاج عمرو خلف

عقد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة سوهاج الأزهرية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، وشومان محمد أحمد، مدير عام المواد الثقافية مع رؤساء مراكز تصحيح الشهادة الثانوية ورؤساء المواد بديوان عام المنطقة، وذلك فى إطار استعدادات المنطقة لتصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراس 2022/2023.

وناقش الاجتماع الذى عُقد بحضور الدكتور على قدرى، مدير إدارة الامتحانات استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح، والتي من المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، وشدد رئيس المنطقة علي ضرورة تحري الدقة والشفافية لينال كل ذي حق حقه.

وأكد حمادى ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل علي تذليل أي عقبات وأنه علي تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز التصحيح كما حث علي ضرورة تكاتف الجميع والتعاون واتباع الإجراءات الاحترازية.