رئيس جامعة بنها يشهد حفل تخريج الدفعة 37 بكلية الطب البيطرى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حفل تخريج الدفعة 37 بكلية الطب البيطري "دفعة المرحوم محمد ممدوح"، جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطرى، ووكلاء الكلية، والدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، والدكتور مجدي فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالقليوبية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة لمياء عطية مدير معهد البحوث الحيوانية ببنها، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الخريجين.

وخلال الحفل استهل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها كلمته بتقديم التهنئة للخريجين لتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يستحق التقدير بعد سنوات من العمل والجهد.

كما قدم رئيس الجامعة، الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم متمنيا للجميع دوام النجاح في المستقبل وأن يحفظهم لخدمة المجتمع والوطن.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه يحمل مشاعر الفخر والاعتزاز لانتمائه إلى هذه الكلية العظيمة التي تعلم بها على مدار 5 سنوات واستطاع أن يحقق تفوقا سواء على مستوى الدراسة أو على مستوى الأنشطة والمسابقات التي قام بالاشتراك بها للتطوير من ذاته ورفع اسم الكلية عاليا، وتعيينه معيدا ثم تدرجه في الدرجات العلمية إلى درجة أستاذ ثم عميدا للكلية، ثم شغله عدة مناصب إدارية بالجامعة، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجديدة وتعيينه رئيسا للجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن جامعة بنها على العهد ماضية تبني العقول وتصوغ القلوب لتسهم في بناء الإنسان أعظم ثروات الوطن وأساس تقدمه وعلوه ونجاحه، وأن أعظم ثروات الأمم علي الإطلاق هو الإنسان وعليه فإن حسن استفاده الأمم من ثرواتها الطبيعية إنما يعتمد على رصيدها وكفاءة ثرواتها من البشر المسلحين بالعلم المتمكنين من أدوات البحث والتطوير.

كما أكد، أن النجاح لن يكون سهلا فشروطه اللازمة هي المثابرة والانفتاح على الثقافات والأفكار والتفكير المنطقي والإبداع والقدرة على التعلم مدى الحياة، وادراكا واسهاما من الجامعة لتحقيق ذلك فقد أخذت على عاتقها تمكين طلابها لبناء قدراتهم وبث طاقاتهم الكامنة لتنير الدروب وتصوغ الحلول وتسهم في صنع مستقبل عامر بالأمل مشرق بالانجاز، وتؤهلهم لكي يتبوؤون مناصب قيادية في التعليم والسياسة والاقتصاد والمجتمع المدني.

من جانبها قالت الدكتور أماني عباس، إن الكلية تعمل علي تقديم خريج للمجتمع يمتلك المعارف والمهارات والجدارات التي تمكنه من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، كما أنها تعمل علي تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلا ايجابيا تنفيذا لتوجه القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

يذكر أن الحفل بدأ بالوقوف دقيقة حداد علي روح الطالب محمد ممدوح حسن الطالب بالفرقة الخامسة بالكلية.

كما شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، حفل تسليم شهادات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، ومبادرة 10 آلاف ريادي طلابي جامعي، والتي تقام لأول مرة بالجامعات المصرية بالتعاون بين مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، ومكتبة مصر العامة الرئيسية. جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نصر مدير مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة، والدكتور تامر إبراهيم مدير التدريب بمكتبة مصر العامة، والدكتور مروة ياسين منسق المبادرة من الجامعة، والدكتور سامى حبيب مدرب معتمد من مكتبة مصر العامة. وقال الدكتور جمال سوسة، إن هذه المبادرات تهدف إلى بناء قدرات الشباب بالجامعة، حيث تعتبر خطوة فعلية تؤهلهم إلى ريادة الأعمال فهو يعتبر برنامج فريد يهدف إلى بناء القدرات في مجال الإبداع وريادة الأعمال، ويستهدف طلاب الجامعة في تخصصات مختلفة، مشيرا إلى أن هذه المبادرات هي فرصة للطامحين في أن يكونوا رواد أعمال في المستقبل، كما أن المبادرات تقدم العديد من برامج تعليم ريادة الأعمال والابتكار من أجل بناء قدرات الشباب ومساعدتهم على خلق أفكار لهم متطورة تتماشى مع فكر ريادة الأعمال، وخلق ثقافة محلية قائمة على الابتكار والإبداع. ومن جانبه قال الدكتور تامر سمير، إن مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة أعلن عن هذه المبادرات للطلاب بالجامعة، وتقدم 98 طالب وطالبة حيث تم عمل اختبارات لهم اجتازوا منهم 55 طالبا الاختبارات وتم تسليمهم الشهادات.



تسليم شهادات مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل