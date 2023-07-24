محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتابعان فعاليات "إحنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أعمال إطلاق مبادرة "احنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية، والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات بالجامعة، وبتنسيق الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وخلال الجولة أشاد محافظ القليوبية، بدور جامعة بنها فى تنفيذ القوافل المتكاملة فى كافة التخصصات، وذلك لتقديم خدمات متميزة نظرا لما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية وعلماء فى كافة التخصصات لخدمة المواطنين فى شتى القطاعات، مشيرا إلى أن جامعة بنها تعد بيتا للخبرة وداعما أساسيا للمحافظة فى تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها الاستثمارية والتنموية.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، على أهمية الدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة بنها فى خدمة المجتمع فى كافة المجالات والمشاركة بفعالية فى جميع المبادرات الرئاسية، حيث تنظم الجامعة القوافل الشاملة (طبية، بيطرية، زراعية، وتوعوية، ومشروعات صغيرة) للقرى التابعة لمبادرة حياة كريمة والأكثر احتياجًا، ويتم صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى مُتابعة أو عمليات جراحية لمستشفيات بنها الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مبادرة "احنا معاك " تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر المصرية فى القرى الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة للإنسان المصرى، كما تقوم الجامعة بتفعيل القوافل البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية حيث يتم تشخيص الأمراض البيطرية بواسطة أساتذة من كلية الطب البيطرى وصرف العلاج للحيوانات مجانا.

كما تشارك كليات التربية والتمريض والزراعة والعلوم فى القوافل التوعوية والتثقيفية وآليات رصد الملوثات البيئية.

من جانبه قال الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة "احنا معاك" تم تنظيمها اليوم بقرية كفر عابد التابعة لمركز طوخ وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.

وأشار، إلى أن المبادرة تشمل رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحى الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.