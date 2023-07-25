رئيس جامعة الأقصر يتابع اختبارات القدرات للراغبين فى الالتحاق بـ"فنون جميلة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حرص الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، على الاطمئنان على سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، وذلك برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد الكلية.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، خلال الجولة، إن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم للطلاب خلال فترة الاختبارات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر دون مواجهة أية معوقات، مضيفاً أن خدمات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق الفنون الجميلة تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، خلال متابعة اختبارات القدرات بالكلية، إلى إنه تم تشكيل لجان داخل الكلية لمتابعة سير اختبارات القدرات، فضلًا عن العمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز القاعات، وأماكن انتظار لائقة بالكلية.

فيما استقبلت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة سير اختبارات القدرات والتي بدأت في 15 يوليو وتستمر حتى 3 أغسطس، داخل كلية الفنون الجميلة، وتفقدت اللجنة الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقامت بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم، وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وبعد انتهاء الجولة داخل كلية الفنون الجميلة، زار أعضاء اللجنة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى مكتبه بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وأشاد أعضاء اللجنة بالنظام المتبع في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، والإجراءات المتخذة للتسهيل على الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة لهم.