مجلس جامعة الأقصر يعتمد نتائج الكليات ومواعيد التقديم للدراسات العليا

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد مجلس جامعة الأقصر ، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 53، نتائج امتحانات الطلاب للفرق النهائية بالكليات، وتم اعتماد امتحان دور مايو لسنة 2023م، للطلاب الناجحين بكليات: الآلسن، وعددهم (142) طالب وطالبة بنسبة مئوية (100%)، وبكلية الآثار بنسبة نجاح بلغت 100%، وبكلية الفنون الجميلة بنسبة مئوية (99.55%)، وبكلية السياحة والفنادق، بنسبة مئوية (85.88%)، وبكلية الحاسبات والمعلومات بنسبة مئوية (100%).

ووافق مجلس جامعة الأقصر، على فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة، بدءاً من السبت الموافق 19 أغسطس 2023م حتى الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2023م، وبشأن القواعد المنظمة للتحويل، ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024م، حدد المجلس موعد قبول التحويلات على أن يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023م، وينتهي قبل بداية العام الجامعي 2023/2024م بأسبوع، كما وافق المجلس على قبول الطلاب المكفوفين بالجامعة للعام الجامعي 2023/2024م، على أن يتم فتح باب القبول بدءاً من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023م حتى يوم الأحد 8 أكتوبر 2023م.

ومنح مجلس جامعة الأقصر درجة الماجستير لعدد من الباحثين وهم: منح الباحث عصران عبد الفتاح عصران ( من الخارج) – درجة الماجستير في الفنون الجميلة - تخصص تصوير – شعبة تصوير زيتي، ومنح الباحث محمد عبد اللطيف محمد محارب (من الخارج) – درجة الماجستير في الفنون الجميلة - تخصص نحت – شعبة نحت بارز – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، وفي كلية الآثار، تم منح الباحث هاني عبيد بدري موسى (من الخارج) – درجة الماجستير في الآثار - تخصص دقيق آثار مصرية قديمة – قسم الآثار المصرية- كلية الأثار - جامعة الأقصر.