خفض استهلاك الكهرباء فى شركتك وقلل الضغط على الشبكة × 6 خطوات

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" ، بعض الخطوات التى تساعد أصحاب المكاتب والشركات الخاصة لترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وهى كالاتى :

1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف (سواء بارد أو ساخن ).

2- اعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

4- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.

5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا امكن.

6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الاجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)