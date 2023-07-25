اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:06 ص
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خفض استهلاك الكهرباء فى شركتك وقلل الضغط على الشبكة × 6 خطوات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:00 ص
خفض استهلاك الكهرباء فى شركتك وقلل الضغط على الشبكة × 6 خطوات وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" ، بعض الخطوات التى تساعد أصحاب المكاتب والشركات الخاصة  لترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وهى كالاتى :

1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف (سواء بارد أو ساخن ).

2- اعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

4- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.

5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا امكن.

6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الاجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)


الكهرباء

الطاقة المتجددة

تخفيف الاحمال

ارتفاع درجات الحرارة



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