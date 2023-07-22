خطوات هامة يجب اتباعها قبل 10 دقائق من كل ساعة تحسبا لقطع الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" ، اتباع بعض الخطوات الهام قبل 10 دقائق على رأس كل ساعة تحسبا لقطع التيار الكهربائي وفقا لبرنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر لتخفيف الأحمال بجدول زمنى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، ولضمان عدم التعرض لماس كهربائي أو عدم التواجد داخل المصاعد الكهربائية، للحفاظ على سلامة المواطنين، وهى كالآتي..

1- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

2- انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

3- افصل سخان المياة مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أوتوماتيك منفصلا عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

5- احرص على عدم استخدام المصاعد الكهربائية فى ذلك الوقت.

6- افصل جهاز التكييف من زر التحكم الكهربائي وليس من خلال الريموت.