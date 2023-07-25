حملات تموينية فى شمال سيناء لضبط مخالفات بيع السلع.. تفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت فرق تفتيش تابعة لمديرية التموين بشمال سيناء، حملاتها لضبط الأسواق وملاحقة مخالفات بيع السلع وصلاحيتها، وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء ، تنفيذها حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، تم خلالها المرورعلى الاسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والأسماك ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق، وتم تحرير7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة، وبيع بسعر أعلي من السعر الرسمى والمعلن لسلعة السجائر.

كما قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بالمرور على سوق العريش لتجارة الجملة لتفقد سير وصول سيارات الخضر والفاكهة الواردة للمحافظة ومراجعة الفواتير ومطابقتها بالأسعار، وتم التنبيه بالتزام تجار الجملة بالأسعار المعلنة والتأكد من جودة الخضروات والفاكهة الواردة.

وسبقه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، وأسفرت عن ضبط احد مصانع تصنيع المنظفات يدار بدون ترخيص، وتم مصادرة 6 برميل بلاستيك سعة البرميل 200 لتر معطر وصابون سائل بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة إلى محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة وجارى توالى الحملات التموينية على جميع ارجاء المحافظة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع التموينية والغذائية للمواطنين.

كما تم متابعة محطة تعبئة غاز بئرالعبد والصرف للموزعين، ولا توجد اى شكاوى أو اختناقات وتم التنبيه على الموزعين بالالتزام بالتسعيرة وسرعة توصيل اسطوانات الغاز إلى المواطنين.