اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:55 ص
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استعدادا لتطبيق أحكام القانون

حماية المنافسة: اتخاذ إجراءات إنشاء إدارة للرقابة على التركزات الاقتصادية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:00 ص
حماية المنافسة: اتخاذ إجراءات إنشاء إدارة للرقابة على التركزات الاقتصادية الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة
كتب: مدحت عادل

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قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون من إنشاء إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الانتهاء من إعداد ملف الإخطار والإرشادات الخاصة به والرسومات التوضيحية لكيفية تطبيق أحكام القانون في ضوء أفضل التجارب الدولية.

 

وأضاف الجهاز في التقرير السنوي الصادر عنه، أن تلك التعديلات جاءت لتنظيم عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة بوصفه أداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وجذبها، والحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر علي هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وفي 29 ديسمبر 2022 صدر القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذي يطبق فعليًّا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها.

 

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، حصاد جهود الجهاز في الفترة ما بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ورصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال دعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.


حماية المنافسة

الاحتكار

التركزات الاقتصادية

اخبار الاقتصاد



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