جامعة المنصورة تكرم العلماء والباحثين بعيد العلم الرابع عشر

كرمت جامعة المنصورة اليوم، خلال احتفالية عيد العلم الرابع عشر 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة، و جوائز الجامعة عن عام 2023 والعلماء الأكثر تأثيرًا فى قائمة استانفورد، الهيئات والأفراد، الحاصلين على دكتوراه ( DSC ) العلوم، أعلى تمويل لمشروع بحثى، أعلى العلماء تأثير فى قائمة Clarivate العالمية، جائزة روبرت لين كارول العالمية، أفضل مكتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا على مستوى الجامعات المصرية ، حصول مجلة المنصورة للعلوم الأساسية والتطبيقية EGBAS على تصنيف Q3، أفضل الجامعات الحكومية فى مؤشر براءات الاختراع، كما تم تكريم العلماء والباحثين الفائزين بجائزة أفضل بحث علمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، مؤشر براءات الاختراع، جائزة جامعة الشارقة لأطروحات الدكتوراه فى العلوم الادارية فى الوطن العربى، مبادرة شباب من أجل التنمية.

بحضور كلا من الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور محمد القناوي – رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتور اشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة السابق، ورؤساء الجامعات الاهلية والخاصة ، الدكتور معوض الخولي- رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور السعيد عبد الهادي – رئيس جامعة حورس، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة نواب رئيس الجامعة السابقين، العمداء، الأمناء الجامعة المساعدين، مديرى المراكز الطبية ، أعضاء مجلس النواب من أستاذة الجامعة، الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن احتفالية عيد العلم الرابع عشر لجامعة المنصورة تهدف لتكريم رموز جامعة المنصورة والذين سطروا أسماؤهم فى سجل تاريخ جامعة المنصورة بالعلم والبحث العلمى الاحتفال بعيد العلم هو تكريم للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتعليم والبحث العلمى فى بناء مجتمع المعرفة الذي نسعي إليه.

كما عبر عن تطلعه لعلماء جامعة المنصورة ليسهموا بعلمهم وأبحاثهم في المجالات العديدة ذات الأولوية ، فهم عماد النهضة العلمية والتعليمية التي نتطلع إليها ونحن علي ثقة في قدرتهم عي مواصلة العطاء من أجل مصر وأبنائها مؤمنين برسالتهم النبيلة متحملين الأمانة والمسئولية بصدق باذلين من جهدهم وعلمهم من أجل مجتمعهم ووطنهم.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ، إلى تطور البحث العلمى فى السنوات الأخيرة نتيجة اهتمام إدارة الجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث بتطوير البحث العلمي من خلال المزج بين خبرة شيوخ العلماء وهمة شباب الباحثين ، وطالب بتكثيف النشر الدولي في المجالات ذات الاهتمام العالمي للارتقاء بتصنيف الجامعة، كما أكد عل سعى الجامعة لتوفير بيئة مناسبة تستطيع مساعدة الباحثين على انتاج المزيد البحوث التى يتم نشرها دوليا فى مجلات عالمية.

كما أشاد بمعدلات النشر الدولى فى العديد من التخصصات جعلت الجامعة فى مقدمة الجامعات فى التصنيفات الدولية.

واستعرض الدكتور عمرو عوض منسق عام البحوث حصاد قطاع البحوث حيث حققت الجامعة قفزة كبيرة في عدد الأبحاث وصولاً الي نشر 4000بحث دولي لعام 2022 بنسبة تطور بنسبة 220٪؜ عن عام 2018، كما تطور نشر الابحاث Q1 بنسبة 320 من عام 2018 حتي الان بنشر 2087 بحث كما وصل دعم البحث العلمي الى ٥٥ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ و حوافز نشر لاعضاء هيئة التدريس 20 مليون جنيه كما وصل دعم المعامل البحثية الي 27.8 مليون جنيه.

كما أدرجت مجلة جامعة المنصورة في قاعدة بيانات سكوبس وتم ادراج جامعة المنصورة كعضو متعاون في مفاعل سيرن، كما حققت الجامعة أعلي معدل نشر لكل عضو هيئة التدريس عن باقي الجامعات المصرية.

وعرضت الدكتورة منى الهلالى مدير مكتب التصنيف بجامعة المنصورة تطور تصنيف الجامعة بالتصنيفات العالمية ومن أهمها تصنيف شنغهاى في عام 2022 نحجت جامعة المنصورة انها تكون في الفئه من 600-700 علي مستوي العالم كانت وتقدم ترتيب الجامعة دوليا ومحليا 200 مركز فى آخر 3 سنوات الأخيرة، طبقًا لتصنيف يو اس نيوز لعام 2023نجحت جامعة المنصورة أن تكون ضمن افضل 500 جامعة علي مستوي العالم وتكون في المرتبة 447 دوليا والمرتبة التانية علي المستوي المحلي وتقدمت الجامعة 186 مركز دولي مقارنة بعام 2020، طبقا لتصنيف THE IMPACT لعام 2023 نجحت جامعة المنصورة في التقدم 100 مركزًا دوليا لتكون من أحسن 301 الي 400 جامعة علي مستوي العالم.

تصنيف سيماجو الأسباني سيماجو 2023 تقدمت جامعة المنصوره 42 مركزًا لتصبح في المرتبة ٦٠٦ علي المستوي الدولي مقارنه بعام2022

وفى تصنيف QS تصنيف الانجليزي تقدمت جامعة المنصورة في هذا التصنيف 200 مركزًا دوليًا عام 2023 لتكون في الفئة 1001-1200 مقارنة بعام 2022 و ظهور جامعة المنصورة لأول مرة في مجال العلوم الاجتماعية في المرتبة من ٣٠١ الي ٤٠٠ عالميا والمرتبة الأولي محليا وذلك طبقا لتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية لعام ٢٠٢٣.

وقدم الدكتور أحمد فكري مدير مكتب المنح والدعم الدولي عرضًا عن احصائيات المشاريع البحثية : ارقام-حقائق-انشطه في الفتره بين 2019 الي 2023حيث استعرض توزيع عدد المشروعات الممولة من جهات خارج الجامعة وحجم التمويل في الكليات المختلفة مابين الفتره من 2019 الي 2023 بالاضافة الي اجمالي نسبة المشاركة للمشاريع الممولة من الخارج ومبالغ التمويل بالكليات المختلفة مع تنوع مصادر التمويل الخارجية .

كما تطرق في العرض الي نسبة مشاركة الكليات المختلفة بمشروعات بحثية في صندوق البحوث بجامعه المنصورة وحجم التمويل علي مدار أخر خمس سنوات.

و أشار الي أهمية تفعيل دور المعامل المعتمدة والتي تعتبر معامل ذات كفاءة وتقنية عالية المستوى طبقاً لشروط المنظمة الدولية للاعتماد التابعة لمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي.