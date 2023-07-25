جامعة الجلالة تكرم الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى

كتب محمد الأحمدى

كرم الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى والجامعات لجهوده المتميزة فى تغطية أنشطة الجامعة وفعاليات العام الجامعى 2022/ 2023، مما يؤكد حرص المؤسسات الوطنية الإعلامية الوطنية على توفير كافة أنواع الدعم الإعلامى لتسليط الضوء على المشروعات القومية التى تعكس الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك على هامش تنظيم جامعة الجلالة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد وتفاصيل خطط الجامعة فى التوأمة مع كبرى الجامعات العالمية تنفيذا لرؤية الدولة 2030 ، وتفاصيل ربط الطلاب بسوق العمل.

كان كشف الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة ، تفاصيل استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد من حيث التقديم وآليات التقدم لبرامج الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة وأسعار الكليات والإعداد المتوقع قبولها خلال العام الجديد.

وقال الدكتور محمد الشناوى فى مؤتمر صحفى عقده بحضور نواب رئيس الجامعة، إن إجمالى عدد الطلاب المقيدين فى الجامعة فى العام الدراسى الحالى 5 الآلاف طالب وذلك فى 37 برنامج ، ومتوقع الوصول بهذا العدد إلى 7000 طالب فى العام الدراسى الحديد 2023/ 2024، مؤكدا أن الجامعة لا تنشغل بالإعداد المقبولة قدر الانشغال بربط الطلاب بسوق العمل ومتطلباته وهو ما يظهر من خلال البرامج المتاحة بالجامعة وطريقة التدريس وتقديم الخريجين لسوق العمل.

وأشار الدكتور محمد الشناوى إلى أنه على مستوى العلاقات الدولية، كانت جامعة الجلالة مميزة فى توقيع شراكة مع جامعة اريزونا والتى تعتبر من أفضل 130 جامعة بالعالم وبالمرتبة الاولى فى الولايات المتحدة فى الابتكار وبدأنا نهدف للوصول ل 45 من البرامج المشتركة معها ، وهو ما يتيح للطلاب الحصول على شهادتين .

الأولى من من الجلالة وهى جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وفى نفس الوقت الحصول على شهادة من أريزونا بتكاليف اقل من 25% من السفر للدراسة فى أى جامعة بالخارج مشيرًا الى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وايجاد كورسات مشتركة بين الجامعتين.