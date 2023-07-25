تنظيم معرض لدعم 250 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية فى الغربية

الغربية عادل ضرة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى ، فى تنظيم معرض جديد بقرية الهياتم مركز المحلة وذلك بهدف توزيع ملابس جديدة لدعم 250 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى الهياتم وصفط تراب والابشيط وعزبة باشا وعزبة مازن مركز المحلة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارأ للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان المديرية بالتعاون مع جمعية الاورمان نظمت المعرض بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ولإبراز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيرى الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.